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Раскрыты подробности о первом флагманском смартфоне независимой Honor
Honor V40
В январе ожидается презентация первой флагманской серии смартфонов Honor после того, как бренд стал независимым от Huawei. В базе данных бенчмарка уже заметили представителя линейки Honor V40. Благодаря этому стали известные некоторые его характеристики.
Как пишет GSMArena, смартфон под кодовым названием NWE-AN10 работает под управлением Android 10 и оснащён графическим процессором Mali-G77 MC9. Кроме того, частота обновления экрана достигает 90 Гц.
Источник утверждает, что под номером NWE-AN10 скрывается Honor V40. Правда, пока неясно, какая версия — обычная или Pro.
Известно, что GPU Mali-G77 MC9 входит в платформу Mediatek Dimensity 1000+. Ранее источники сообщали, что в устройствах Honor V40 будут использоваться процессоры сразу от четырёх разных производителей.