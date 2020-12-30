Раскрыты подробности о первом флагманском смартфоне независимой Honor

Как пишет GSMArena, смартфон под кодовым названием NWE-AN10 работает под управлением Android 10 и оснащён графическим процессором Mali-G77 MC9. Кроме того, частота обновления экрана достигает 90 Гц.

Источник утверждает, что под номером NWE-AN10 скрывается Honor V40. Правда, пока неясно, какая версия — обычная или Pro.

Известно, что GPU Mali-G77 MC9 входит в платформу Mediatek Dimensity 1000+. Ранее источники сообщали, что в устройствах Honor V40 будут использоваться процессоры сразу от четырёх разных производителей.