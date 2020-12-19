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Сегодня 14:08
Раскрыты подробности о первом гибком смартфоне Xiaomi
Будет похож на Galaxy Fold
Сетевой инсайдер рассказал, что Xiaomi выпустит свой первый смартфон с гибким экраном раньше, чем планшет. Он также раскрыл подробности о складном устройстве.
Как говорит аналитик, Samsung выпустит как минимум три новых модели с гибким экраном в 2021 году, а OPPO, Vivo и Xiaomi — четыре модели вместе. Также складное устройство собирается выпустить Google.
Согласно утечкам, гибкие смартфоны Xiaomi и Huawei получат дизайн, похожий на Galaxy Fold. То есть у аппаратов будет внутренний складной основной экран, а также дополнительный внешний. Частота обновления дисплея составит 90 или 120 Гц. Также в смартфонах будет применяться новейшая технология ультратонкого стекла (Ultra Thin Glass, UTG).
Помимо этого, источник пишет, что гибкий смартфон Xiaomi под кодовым названием Cetus будет оснащён 108-Мп камерой. Скорее всего, он будет работать под управлением оболочки MIUI 12 на базе Android 11.