Раскрыты подробности о первом гибком смартфоне Xiaomi

Как говорит аналитик, Samsung выпустит как минимум три новых модели с гибким экраном в 2021 году, а OPPO, Vivo и Xiaomi — четыре модели вместе. Также складное устройство собирается выпустить Google.

Согласно утечкам, гибкие смартфоны Xiaomi и Huawei получат дизайн, похожий на Galaxy Fold. То есть у аппаратов будет внутренний складной основной экран, а также дополнительный внешний. Частота обновления дисплея составит 90 или 120 Гц. Также в смартфонах будет применяться новейшая технология ультратонкого стекла (Ultra Thin Glass, UTG).

Помимо этого, источник пишет, что гибкий смартфон Xiaomi под кодовым названием Cetus будет оснащён 108-Мп камерой. Скорее всего, он будет работать под управлением оболочки MIUI 12 на базе Android 11.