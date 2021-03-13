Раскрыты подробности о первом складном смартфоне Xiaomi

Согласно информации источников, кодовое название устройства — cetus. Ожидается, что Xiaomi Mi Mix Fold получит AMOLED экран диагональю 12,5 дюйма, разрешением 2480×1860 пикселей и частотой обновления 90 Гц. На задней панели смартфона будет ещё один экран. На нём убудут отображаться уведомления. Фронталки в Xiaomi Mi Mix не будет.

Вероятно, устройство представят во втором квартале 2021 года.