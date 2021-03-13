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Сегодня в 14:08
Раскрыты подробности о первом складном смартфоне Xiaomi
Будет похож на конкурента от Samsung
В сети появились подробности о первом складном смартфоне Xiaomi — Mi Mix Fold. Смартфон будет выполнен в стиле Samsung Galaxy Z Fold 2.
Подробности о новинке нашли в приложении камеры. Инсайдеры увидели, как камера использует ярлыки, когда складной смартфон находится в разных состояниях: сложенном или разложенном.
Согласно информации источников, кодовое название устройства — cetus. Ожидается, что Xiaomi Mi Mix Fold получит AMOLED экран диагональю 12,5 дюйма, разрешением 2480×1860 пикселей и частотой обновления 90 Гц. На задней панели смартфона будет ещё один экран. На нём убудут отображаться уведомления. Фронталки в Xiaomi Mi Mix не будет.
Вероятно, устройство представят во втором квартале 2021 года.