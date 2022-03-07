Раскрыты подробности о процессоре для флагманских смартфонов второй половины 2022 года

Согласно сведениям информатора, Qualcomm планирует перейти с производства Samsung на TSMC. Чип, скорее всего, будет называться Snapdragon 8 Gen 1+.

Ранее уже ходили слухи о том, что Qualcomm уже переносит часть своего текущего производства Snapdragon 8 Gen 1 от Samsung. В качестве причины тогда называлась неудовлетворительная производительность Samsung. Теперь же говорится о проблемах с производственным процессом. Предполагается, что неоптимальный производственный процесс приводит к более высокому энергопотреблению. Нам ещё предстоит проверить, будет ли видна разница в энергопотреблении между Snapdragon 8 Gen 1 и Gen 1+.