Раскрыты подробности о самом дешёвом iPhone 2022 года

Как сообщается CEO Display Supply Chain Consultants Росси Янг (Ross Young), новая модель будет называться iPhone SE+ 5G.

Как следует из названия, смартфон будет предлагать поддержку 5G, сохраняя при этом тот же дизайн и ту же 4,7-дюймовую ЖК-панель. С другой стороны, в 2023 или 2024 году должен выйти iPhone SE нового поколения с 5,7-дюймовым дисплеем, который может быть сделан из OLED-панели, если стоимость таких панелей за это время достаточно снизится.

Ранее, впрочем, сообщалось, что новый iPhone SE 3 может выйти в 2022 году. Пока не совсем ясно, что всё-таки сделает Apple.