Раскрыты подробности о секретном защищённом смартфоне Samsung

В базе данных Geekbench обнаружили ещё не анонсированный смартфон Samsung с номером модели SM-G736B. Устройство работает под управлением Android 12 (возможно, с One UI 4.1) и имеет 6 ГБ оперативной памяти. Что еще более интересно, в нём используется процессор Snapdragon 778G, который также установлен в Galaxy A52s 5G и Galaxy A73.

Стоит отметить, что Snapdragon 778G — это мощный чипсет, обеспечивающий отличную игровую производительность.

Sammobile также предполагает, что Galaxy Xcover Pro 2 может быть переработанной версией грядущего Galaxy A73. Тогда он получит дисплей Super AMOLED, улучшенную камеру, защиту от воды и пыли, а также по военному стандарту, батарею ёмкостью 4000 мАч, дополнительные физические кнопки.