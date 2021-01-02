Раскрыты подробности о следующем флагманском процессоре Huawei для смартфонов

Сообщается, что он будет называться Kirin 9010. По информации источника, процессор будет выполнен по 3-нм нормам. Напомним, что Kirin 9000 является 5-нм чипсетом.

То, что Huawei будет использовать в следующей флагманской платформе 3-нм техпроцесс, неожиданно. Вероятнее всего, процессор дебютирует в смартфонах серии Mate 50 во второй половине 2021 года.

Есть шанс, что Huawei станет первым производителем, который представит 3-нм чип. Apple, например, не должна анонсировать такую платформу раньше чем в 2022 году. Пока это всё, впрочем, лишь слухи.