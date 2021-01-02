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Раскрыты подробности о следующем флагманском процессоре Huawei для смартфонов
Предполагаемом Kirin 9010
Несколько месяцев назад Huawei анонсировала флагманский процессор Kirin 9000. Он дебютировал в смартфонах серии Mate 40. Источники уже сообщили подробности о следующем флагманском чипсете компании.
Сообщается, что он будет называться Kirin 9010. По информации источника, процессор будет выполнен по 3-нм нормам. Напомним, что Kirin 9000 является 5-нм чипсетом.
То, что Huawei будет использовать в следующей флагманской платформе 3-нм техпроцесс, неожиданно. Вероятнее всего, процессор дебютирует в смартфонах серии Mate 50 во второй половине 2021 года.
Есть шанс, что Huawei станет первым производителем, который представит 3-нм чип. Apple, например, не должна анонсировать такую платформу раньше чем в 2022 году. Пока это всё, впрочем, лишь слухи.