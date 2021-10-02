Раскрыты подробности о смартфонах Xiaomi Redmi K50

Источник подтверждает, что в линейку войдут три модели. У каждой из них будет установлен свой процессор. Кроме того, они все будут очень различаться в плане характеристик камер. Стандартный Redmi K50 получит главную 48-Мп камеру. Версия подороже — 50-Мп камеру, а флагман линейки — 108-Мп датчик изображения.

Модели будут называться соответственно Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+. Кроме процессора, камеры и скорости зарядки в остальном смартфоны будут идентичны.

Что касается процессора, то от Redmi K50 Pro+ можно ожидать тот самый Snapdragon 898. От Redmi K50 Pro — Snapdragon 888. По поводу стандартной версии пока ничего неясно. Также Redmi K50 Pro+ может предложить 120-Вт зарядку.