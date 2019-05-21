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Раскрыты подробности о собственной операционной системе Huawei для телефонов

Она названа в честь персонажа даосского трактата
Стало известно, как Huawei назовёт собственную операционную систему, которая заменит Android на китайских смартфонах. По словам источников, система уже прошла испытание на устройствах.

Предварительно, операционка получила название Hongmeng. Это имя одного из персонажей даосской книги притч «Чжуан-цзы», которая считается основополагающим текстом даосизма. Данный персонаж Хун Мэн (Hongmeng) олицетворяет собой первозданный хаос.

Согласно словам источника, негласные испытания системы на устройствах Huawei уже завершились. Не исключено, что к моменту официального выхода название изменится.

Напомним, в воскресенье Google заявила, что ограничивает доступ к своему программному обеспечению для Huawei. То есть устройства китайской компании больше не смогут получать обновления Android. Huawei теперь также не имеет права заранее устанавливать на свои смартфоны сервисы Google, например Gmail.

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