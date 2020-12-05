Раскрыты подробности о трёх гибких смартфонах Samsung 2021 года

Уже давно известно, что Samsung намерена сосредоточиться на гибких девайсах и потому даже готова пожертвовать линейкой Galaxy Note (если верить слухам). GSMArena пишет, что новые складные устройства компании будут называться Galaxy Z Fold3, Z Fold Lite и Z Flip2.

По информации UBI Research, все три смартфона будут использовать следующее поколение гибких дисплеев UTG (Ultra-Thin Glass) и технологию LTPO для снижения их энергопотребления.

Самой интересной моделью, пожалуй, будет Z Fold3 с подэкранной селфи-камерой. Диагональ основного экрана устройства будет равна 7 дюймам. Внешний дисплей составит 4 дюйма.

Samsung Galaxy Z Fold Lite предложит те же конфигурации экранов, но без подэкранной камеры. Модель будет дешевле.

А преемник Z Flip выйдет с 6,7-дюймовым гибким основным экраном и 3-дюймовым внешним. Ещё ожидается, что смартфон будет иметь поддержку S Pen.