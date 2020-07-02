Раскрыты подробности о выпуске смартфона LG с экраном-рулоном

Как пишет издание TheElec, ссылаясь на собственные источники, LG Electronics планирует выпустить скручивающийся смартфон в начале следующего года. Проект будет называться B Project.

Компания уже начала производство прототипа устройства на заводе в Пхёнтхэке. По информации источников, целью B Project будет восстановление имиджа бренда среди потребителей.

Экран устройства можно будет растянуть, если это будет необходимо пользователю. Дело в том, что часть дисплея скручена в рулон и спрятана в корпусе.

Напомним, в январе 2019 года LG Electronics представила первый в мире сворачиваемый OLED-телевизор.