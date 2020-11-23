Раскрыты подробности о запуске флагманского смартфона Huawei P50

Сообщается, что Huawei планирует представить следующий флагман в первой половине 2021 года. По информации источников, компания будет использовать в Huawei P50 процессор Kirin 9000. Впрочем, ранее топ-менеджер Huawei Ричард Ю (Richard Yu) говорил, что серия Mate 40 станет последней, которая применяет платформы Kirin.

Также источники рассказали, что Samsung Display и LG Display будут поставщиками дисплеев для Huawei P50. Они уже готовы к началу производства. При этом поставщики не уверены, что дождутся заказов в 2021 году на следующие устройства серии Mate.