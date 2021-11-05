Раскрыты подробности об экране и камере следующего флагманского смартфона Samsung Galaxy S22

Информацией поделился известный инсайдер IceUniverse. Он заявил, что у него есть 100-процентное подтверждение того, что Samsung улучшит 108-мегапиксельную камеру на Galaxy S22 Ultra. Эта камера, вероятно, будет представлена новым датчиком ISOCELL HM4.

Инсайдер также сообщил, что экран Galaxy S22 Ultra будет примерно таким же изогнутым, как у Galaxy Note 10+. Это значит, что дисплей новинки будет даже более плоский, чем у Galaxy Note 20 Ultra.

Ожидается, что серия Galaxy S22 получит новую SoC Exynos 2200 с графикой RDNA 2 и будет запущена где-то в начале 2022 года.