Раскрыты подробности об экране iPhone 14 Pro

На iPhone 13 Pro и Pro Max частота обновления экрана ограничена в пределах от 10 Гц до 120 Гц. Это хуже, чем у моделей Oppo и Samsung, в которых частота экрана может снижаться до 1 Гц при просмотре статического изображения или когда устройство неактивно.

Теперь инсайдер сообщает, что дисплеи ProMotion, используемые в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, смогут тоже достигать минимума в 1 Гц. Эта технология вполне может увеличить время автономной работы или обеспечить always-on display.