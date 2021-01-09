Раскрыты подробности об игровых смартфонах следующего поколения

Согласно информации Digital Chat Station, будущие игровые смартфоны получат экраны разрешением всего 1080p, что не очень впечатляет на фоне других устройств. Тем не менее, игровые модели будут оснащены дисплеем частотой обновления 144 Гц или выше.

В прошлом году вышел Black Shark 3 Pro с экраном разрешением 1440p. По словам Digital Chat Station, такой дисплей не стоит ожидать в игровых смартфонах в ближайшее время. Не исключено, что даже преемник Black Shark 3 Pro получит FHD+ экран.

Отметим, что новые Red Magic и ROG Phone должны будут работать на процессоре Snapdragon 888.