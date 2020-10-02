Раскрыты подробности об iPhone 2021 года

Как пишет источник, линейка iPhone 13 будет очень похожа на ожидаемую iPhone 12. Модельный ряд будет включать в себя 6,7-дюймовый смартфон Pro Max, 6,1-дюймовый Pro, 6,1-дюймовый не-Pro и 5,4-дюймовый mini. Устройства не получат значительных изменений в дизайне.

Все модели iPhone 13 будут иметь встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. По словам Янга, «самым важным новшеством» в моделях iPhone 13 Pro станет дисплей частотой обновления 120 Гц. То есть в iPhone 12 ожидать этого не стоит.

Сообщается, что iPhone 13 и iPhone 13 mini получат те же датчики камеры, что iPhone 12 Pro Max. Также Pro-модели 2021 года будут оснащены сканером LiDAR. Все смартфоны будущей линейки будут поддерживать 5G.

Что касается iPhone SE третьего поколения, то этот смартфон можно не ждать до весны 2022 года.