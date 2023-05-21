Раскрыты подробности одного из первых обладателей MediaTek Dimensity 9200+ — Redmi K60 Ultra

Самым впечатляющим аспектом Redmi K60 Ultra является его мощное аппаратное обеспечение. По слухам, он будет оснащен флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9200+, который, как сообщается, набрал более 1,36 млн баллов в популярном бенчмарке AnTuTu, обогнав своего конкурента Qualcomm Snapdragon 8 Gen2.

Утечки также говорят о том, что Redmi K60 Ultra будет оснащен батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.