Раскрыты подробности третьего поколения AirPods Pro

Помимо улучшенного ANC, в AirPods Pro 3 могут появиться новые функции отслеживания состояния здоровья. Этот слух соответствует более широкой стратегии Apple по интеграции функций, ориентированных на здоровье, в свои носимые устройства.

Интересно, что AirPods 4-го поколения, запуск которых ожидается уже в сентябре вместе с iPhone 16, также могут получить функцию шумоподавления, что может сделать их более доступной альтернативой модели Pro. По слухам, AirPods 4 получат обновленный дизайн, улучшенное качество звука и обновленный зарядный кейс с портом Type-C.