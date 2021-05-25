Раскрыты процессоры для флагманских Android-смартфонов 2022 года

Arm показала новые ядра Cortex-X2 и Cortex-A710 для CPU, а также GPU Mali-G710. Это первые разработки компании, в которых используется новая архитектура Armv9. Это сулит большой скачок производительности, а также новые функции безопасности и искусственного интеллекта.

Cortex-X2, как можно догадаться, часть кастомной программы Arm, которая позволяет партнёрам компании по-своему переделывать ядра. Это преемник прошлогоднего Cortex-X1, самая мощная разработка в линейке. Обещает прирост на 16% по сравнению с предыдущей моделью.

Cortex-A710 — новое «большое» ядро — предлагает прирост на 30% по части энергоэффективности и на 10% по части производительности по сравнению с Cortex-A78. Компания также показала «малое» ядро Cortex-A510 на замену Cortex-A55. Оно тоже улучшит показатели производительности и энергоэффективности на 30 и 20% соответственно.

Что касается GPU Mali-G710, то он обещает прирост на 20% в игровой производительности и на 20% в энергоэффективности.