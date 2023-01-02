Раскрыты процессоры, которые выпустит Huawei в 2023 году

20:55, 02 января 2023
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Раскрыты процессоры, которые выпустит Huawei в 2023 годуЭто может прозвучать разочаровывающе
Huawei в 2023 году планирует выпускать чипы по техпроцессам 12 и 14 нм. Компания будет делать это под своим именем.
Фото: Unsplash
Как сообщает инсайдер, Huawei готовится начать первое массовое производство 12-нм и 14-нм чипсетов. Компания будет использовать непродвинутые технологии из-за санкций США.
Для тех, кто не знает, TSMC уже перешла на 4-нм и даже 3-нм техпроцесс. Но, несмотря на это, будущие чипы Huawei все еще могут быть пригодны для других устройств, таких как умные носимые гаджеты. По словам информатора, некоторые модели чипов уже используются внутри компании перед коммерческим выпуском.