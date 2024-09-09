Раскрыты пять ключевых обновлений новой линейки устройств Mac

Аксессуары USB-C.

С выходом нового iMac, скорее всего, обновит свои аксессуары Magic, включая мышь, клавиатуру и трекпад, до USB-C. Это обновление соответствует закону Европейского союза на использование USB-C и позволит наконец отказаться от Lightning.

Цвет Space Black для MacBook Pro.

Базовая модель M4 MacBook Pro может наконец-то получить чёрный цвет Space Black, который ранее был эксклюзивом для более дорогих моделей M3 Pro и M3 Max.

Представление чипов M4 Pro и M4 Max.

В этой линейке Apple представит новые высокопроизводительные процессоры M4 Pro и M4 Max. Созданные по передовому 3-нм техпроцессу TSMC, они обещают повышенную скорость и эффективность, хотя подробные характеристики, включая количество ядер, остаются под секретом.