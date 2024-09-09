Телефоны
Опубликовано 09 сентября 2024, 09:45
1 мин.

Раскрыты пять ключевых обновлений новой линейки устройств Mac

На M4
Apple представит долгожданную линейку компьютеров Mac на M4 этой осенью: анонс ожидается в октябре, а поставки могут быть отложены до ноября. Так, 9to5Mac отметили пять значительных изменений, которых стоит ожидать.
Раскрыты пять ключевых обновлений новой линейки устройств Mac
© Ferra

Увеличение объёма оперативной памяти.

Как сообщается, Apple увеличит базовый объём оперативной памяти до 16 ГБ для своих новых компьютеров M4 Mac, включая 14-дюймовые MacBook Pro начального уровня, Mac mini и iMac (раньше было 8 ГБ).

Редизайн Mac Mini.

Ожидается, что новый Mac mini получит самый значительный редизайн за последние 14 лет - более компактный форм-фактор с уменьшением количества портов USB-A, которые будут заменены дополнительными портами USB-C.

Раскрыты пять ключевых обновлений новой линейки устройств Mac
© Ferra

Аксессуары USB-C.

С выходом нового iMac, скорее всего, обновит свои аксессуары Magic, включая мышь, клавиатуру и трекпад, до USB-C. Это обновление соответствует закону Европейского союза на использование USB-C и позволит наконец отказаться от Lightning.

Цвет Space Black для MacBook Pro.

Базовая модель M4 MacBook Pro может наконец-то получить чёрный цвет Space Black, который ранее был эксклюзивом для более дорогих моделей M3 Pro и M3 Max.

Представление чипов M4 Pro и M4 Max.

В этой линейке Apple представит новые высокопроизводительные процессоры M4 Pro и M4 Max. Созданные по передовому 3-нм техпроцессу TSMC, они обещают повышенную скорость и эффективность, хотя подробные характеристики, включая количество ядер, остаются под секретом.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#MAC
,
#обновление
,
#Apple