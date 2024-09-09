Раскрыты пять ключевых обновлений новой линейки устройств Mac

Раскрыты пять ключевых обновлений новой линейки устройств MacНа M4
Увеличение объёма оперативной памяти.
Как сообщается, Apple увеличит базовый объём оперативной памяти до 16 ГБ для своих новых компьютеров M4 Mac, включая 14-дюймовые MacBook Pro начального уровня, Mac mini и iMac (раньше было 8 ГБ).
Редизайн Mac Mini.
Ожидается, что новый Mac mini получит самый значительный редизайн за последние 14 лет - более компактный форм-фактор с уменьшением количества портов USB-A, которые будут заменены дополнительными портами USB-C.
Аксессуары USB-C.
С выходом нового iMac, скорее всего, обновит свои аксессуары Magic, включая мышь, клавиатуру и трекпад, до USB-C. Это обновление соответствует закону Европейского союза на использование USB-C и позволит наконец отказаться от Lightning.
Цвет Space Black для MacBook Pro.
Базовая модель M4 MacBook Pro может наконец-то получить чёрный цвет Space Black, который ранее был эксклюзивом для более дорогих моделей M3 Pro и M3 Max.
Представление чипов M4 Pro и M4 Max.
В этой линейке Apple представит новые высокопроизводительные процессоры M4 Pro и M4 Max. Созданные по передовому 3-нм техпроцессу TSMC, они обещают повышенную скорость и эффективность, хотя подробные характеристики, включая количество ядер, остаются под секретом.