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Сегодня в 11:46
Раскрыты различия между iPhone 12 mini и будущим iPhone 13 mini
Они небольшие
В сентябре Apple должна представить новые смартфоны, которые условно обозначают как iPhone 13. Источники пишут, что в новой линейке будет модель iPhone 13 mini. В сети уже раскрыли её отличия от уже вышедшего iPhone 12 mini.
В сети опубликовали чертежи CAD будущего устройства. Стало ясно, что iPhone 13 mini получит идентичный iPhone 12 mini дизайн. Главные различия будут скрываться в блоке камер.
GSMArena
Видно, что сам блок камер останется квадратным. Изменится расположение модулей внутри него. Сейчас они размещены буквой «Г». В iPhone 13 mini два модуля могут разместить по диагонали.
По слухам, модель 2021 года получит такой же 5,4-дюймовый дисплей. Габариты у смартфона тоже останутся неизменными. Кроме того, сообщается, что iPhone 13 mini будет использовать новую технологию, увеличивающую ёмкость батареи, а значит автономность устройства.