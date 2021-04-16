Раскрыты различия между iPhone 12 mini и будущим iPhone 13 mini

Видно, что сам блок камер останется квадратным. Изменится расположение модулей внутри него. Сейчас они размещены буквой «Г». В iPhone 13 mini два модуля могут разместить по диагонали.

По слухам, модель 2021 года получит такой же 5,4-дюймовый дисплей. Габариты у смартфона тоже останутся неизменными. Кроме того, сообщается, что iPhone 13 mini будет использовать новую технологию, увеличивающую ёмкость батареи, а значит автономность устройства.