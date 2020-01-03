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Раскрыты различия смартфонов флагманской линейки Huawei P40
Они выйдут в марте
Три новых модели смартфонов Huawei прошли сертификацию Bluetooth Special Interest Group. Инсайдеры утверждают, что это были три аппарата из грядущей линейки Huawei P40. Источники также рассказали, чем устройства будут отличаться друг от друга.
Все три смартфона поддерживают Bluetooth 5.1. Согласно слухам, модель P40 должна получить обычный плоский экран. Аппарат с приставкой Pro — изогнутый со всех сторон дисплей. Дополнить их может модель P40 Plus, которая, вероятно, будет просто версией P40 Pro с увеличенной диагональю. Самой P40 Pro, кстати, пророчат 6,57-дюймовый дисплей.
Напомним, недавно представитель Huawei официально подтвердил, что новые смартфоны будут представлены в марте этого года в Париже.