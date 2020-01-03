Раскрыты различия смартфонов флагманской линейки Huawei P40

Все три смартфона поддерживают Bluetooth 5.1. Согласно слухам, модель P40 должна получить обычный плоский экран. Аппарат с приставкой Pro — изогнутый со всех сторон дисплей. Дополнить их может модель P40 Plus, которая, вероятно, будет просто версией P40 Pro с увеличенной диагональю. Самой P40 Pro, кстати, пророчат 6,57-дюймовый дисплей.

Напомним, недавно представитель Huawei официально подтвердил, что новые смартфоны будут представлены в марте этого года в Париже.