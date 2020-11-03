Раскрыты различия в скорости зарядки iPhone 12 разными адаптерами

Специалисты Aukey обнаружили, что 20-Вт устройство заряжает айфон... так же, как почти все остальные. После того, как преодолевается отметка в 12 Вт, разница становится почти неощутима.

По графику видно, что 18-Вт, 20-Вт и даже 65-Вт зарядки показывают примерно одну скорость. Айфон заряжается до 100% за 1 час 40 минут. Сменить адаптер есть смысл, только если у вас дома остался старый 5-Вт или 12-Вт. В случае с первым придётся ждать 100% больше трёх часов. Ну, а в с 12-Вт понадобится 2,5 часа.