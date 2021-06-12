Раскрыты размеры дисплеев следующих флагманских смартфонов Samsung

Согласно информации нескольких источников, следующее поколение Galaxy S получит дисплеи чуть меньшего размера, чем текущее.

Galaxy S22 от 6,06 до 6,1 дюйма;

Galaxy S22+ от 6,55 до 6,66 дюйма;

Galaxy S22 Ultra от 6,80 – 6,81 дюйма.

Напомним, у Galaxy S21 был 6,2-дюймовый экран, у Galaxy S21+ — 6,7-дюймовый, а у Galaxy S21 Ultra — 6,8-дюймовый. То есть для первых двух моделей уменьшение дисплея получится незначительным. У старшей версии вообще в этом плане изменений не будет. Также только Galaxy S22 Ultra будет оснащаться LTPO-панелью.