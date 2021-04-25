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Сегодня в 14:49
Раскрыты российские цены нового бюджетного смартфона Samsung с большой батареей
Galaxy M12
В интернет-магазине «Связной» обнаружили новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy M12. Он получил большую батарею на 5000 мАч.
Ранее Samsung представила Galaxy F12 в Индии. В Россию этот смартфон приехал под немного изменённым именем и с некоторыми другими характеристиками. В частности, у индийской версии установлен аккумулятор на 6000 мАч. Ещё российская модель получила модуль NFC для бесконтактной оплаты.
Galaxy M12 предлагается в вариантах с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, а также с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной. Оценены они в 12 990 рублей и 14 990 рублей соответственно.
Пока товара нет в наличии на складе. В продажу он поступит в ближайшее время.