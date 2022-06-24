Раскрыты российские цены нового среднебюджетного смартфона Xiaomi Poco F4

Как пишет Mobiltelefon.ru, ссылаясь на собственные источники в рознице, продажи Poco F4 начнутся 27 июня. Смартфон в версии 6/128 ГБ будет стоить 33 990 рублей, а в версии 8/256 ГБ — 37 990 рублей. А в период с 27 июня по 6 июля будет действовать скидка в размере 3000 рублей на смартфоны.

Что касается Poco X4 GT, то сообщается, что старт продаж в ближайшее время не состоится. Смартфон получил систему оптической стабилизации изображения, 64-Мп основную камеру, 120-Гц OLED-дисплей, процессор Snapdragon 870, аккумулятор на 4500 мАч.