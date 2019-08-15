Раскрыты самые важные для россиян характеристики смартфонов

Как оказалось, в первую очередь покупатели обращают внимание на ёмкость аккумулятора устройства, быструю зарядку и качество камеры. Первая характеристика, по мнению представителя OPPO, важна потому, что современные смартфоны действительно потребляют много энергии.

Говоря о тенденциях, он также подчеркнул, что мобильный телефон сейчас становится «центром целой экосистемы — не только центром потребления информации, но и центром технологии “умный дом"». То есть смартфон выполняет роль пульта управления «умными вещами» в доме. Кроме того, в последнее время активно развивается технология дополненной реальности, а когда скорость обмена данными вырастет, данная функция выйдет на новый этап развития.