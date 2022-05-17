Раскрыты сразу два новых флагмана Xiaomi — Xiaomi 12S и 12S Pro

По данным авторитетного интернет-инсайдера из Китая Digital Chat Station, прямо сейчас работает над неким девайсом. Но, судя по всему, это не какое-то одно устройство, а сразу два — Xiaomi 12S и 12S Pro.

Младшая модель получит крупный дисплей со скруглёнными краями, разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. При этом основная камера будет тройной, главный модуль в ней сможет делать 50 Мп снимки. Pro-версия, в свою очередь, получит дисплей с разрешением 2K.

В основу обеих моделей ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1 Plus, анонс которого ожидается в ближайшее время. При этом некоторые инсайды сообщают об использовании двух процессоров в Xiaomi 12S Pro: Snapdragon 8 Gen 1 Plus и Dimensity 9000.