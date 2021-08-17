Раскрыты сроки презентации новых iPhone 13

Аналитик опирается на источники в цепочке поставок. По их сведениям, на iPhone 13 будут приходиться 35%-45% сборок всех смартфонов Apple в третьем квартале года. Сами устройства будут представлены вовремя.

Слова Айвза подтверждают ранние утечки о сроках запуска iPhone 13 в сентябре. Если учитывать предыдущие анонсы, то новый стоит ожидать 14 сентября.

Ранее аналитики также сделали выводы, что цены на новые айфоны будут такими же, как на старые iPhone 12. Apple не будет увеличивать стоимость, так как модели 2021 года будут мало чем отличаться от моделей 2020.