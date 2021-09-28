Раскрыты сроки выхода Huawei Mate 50 с новейшим процессором Snapdragon

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station утверждает, что новые смартфоны поступят в продажу в первом квартале 2022 года с LTE-версией следующего флагманского процессора Qualcomm — Snapdragon 898.

Новая информация несколько противоречим ранним утечкам об анонсе Mate 50 в октябре 2021 года. Однако можно предположить, что презентация смартфонов состоится осенью, а вот в продажу они по факту поступят зимой 2022 года.

Стоит отметить, что название нового процессора Qualcomm тоже пока не подтверждено.