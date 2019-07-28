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Раскрыты сроки выхода и характеристики следующего флагманского смартфона от Nokia

Продолжение не оправдавшего себя «камерофона»
HMD Global планирует выпустить продолжение флагманского Nokia 9 PureView с пятью камерами. Однако, по информации сетевых источников, случится это не раньше, чем в начале четвёртого квартала 2019 года. Компания на этот раз не спешит с выпуском новинки, видимо, не желая повторять ошибок, которые допустила в предыдущей модели.

По мнению многих пользователей, Nokia 9 PureView получился «сырым» устройством. Вероятно, модель Nokia 9.1 PureView станет попыткой бренда улучшить неудачный аппарат.

Ожидается, что новый флагман будет оснащён доработанной камерой, в которой, например, улучшится работа функции постфокусировки на фото и видео, а также съёмка в условиях недостаточного освещения. Скорость работы камеры тоже увеличится за счёт нового процессора обработки изображений и программной оптимизации.

Также смартфону приписывают более производительную SoC Snapdragon 855, поддержку 5G и Android Q. Не исключено, что модель будет иметь такой же, как в предыдущей, дизайн камеры. Передняя панель может оказаться похожей на Nokia X71: с отверстием под фронтальную камеру в экране.

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