Раскрыты сроки выхода и характеристики следующего флагманского смартфона от Nokia

По мнению многих пользователей, Nokia 9 PureView получился «сырым» устройством. Вероятно, модель Nokia 9.1 PureView станет попыткой бренда улучшить неудачный аппарат.

Ожидается, что новый флагман будет оснащён доработанной камерой, в которой, например, улучшится работа функции постфокусировки на фото и видео, а также съёмка в условиях недостаточного освещения. Скорость работы камеры тоже увеличится за счёт нового процессора обработки изображений и программной оптимизации.

Также смартфону приписывают более производительную SoC Snapdragon 855, поддержку 5G и Android Q. Не исключено, что модель будет иметь такой же, как в предыдущей, дизайн камеры. Передняя панель может оказаться похожей на Nokia X71: с отверстием под фронтальную камеру в экране.