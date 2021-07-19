Раскрыты сроки выхода новой бюджетной модели iPhone SE

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Раскрыты сроки выхода новой бюджетной модели iPhone SEОна будет самым дешёвым 5G-телефоном Apple
Сетевые источники сообщили, что iPhone SE 3 всё-таки выйдет. Случится это в первой половине 2022 года.
Как пишет MacRumors, iPhone SE (2022) получит обновлённый процессор и поддержку 5G. Аналитики говорят, что это будет самый дешёвый 5G-смартфон Apple, а может и вовсе в истории.
Первый iPhone SE вышел в марте 2016 года как смартфон начального уровня на замену iPhone 5S. В 2020 году Apple обновила модель, установив в неё процессор A13 Bionic от iPhone 11, экран побольше и улучшенные камеры. Согласно последним сведениям, iPhone SE 3 не получит столько изменений — всё ограничится чипом A14 Bionic и поддержкой работы в сетях пятого поколения.