Раскрыты сроки выхода улучшенной версии топового процессора для смартфонов

Источники сообщили, что компания представит усовершенствованную версию процессора под названием Snapdragon 865+ в третьем квартале 2020 года. По информации инсайдеров, прототип платформы появится уже через два месяца. То есть, вероятно, в апреле.

Qualcomm не в первый раз выпускает улучшенные версии топовых SoC. В прошлом году это была Snapdragon 855+. В ней использовались ядра с повышенной частотой, а прирост производительности графического ускорителя Adreno 640 составил 15%. Логично ожидать, что у предполагаемого Snapdragon 865+ тоже будет увеличены эти показатели по сравнению со стандартной версией.