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Вчера 20:09
Раскрыты сроки выхода улучшенной версии топового процессора для смартфонов
Snapdragon 865+
Qualcomm представила топовый процессор для смартфонов Snapdragon 865 в конце прошлого года. Устройства на нём только начали выходить, а в сети уже раскрыли сроки выхода улучшенной версии этой платформы.
Источники сообщили, что компания представит усовершенствованную версию процессора под названием Snapdragon 865+ в третьем квартале 2020 года. По информации инсайдеров, прототип платформы появится уже через два месяца. То есть, вероятно, в апреле.
Qualcomm не в первый раз выпускает улучшенные версии топовых SoC. В прошлом году это была Snapdragon 855+. В ней использовались ядра с повышенной частотой, а прирост производительности графического ускорителя Adreno 640 составил 15%. Логично ожидать, что у предполагаемого Snapdragon 865+ тоже будет увеличены эти показатели по сравнению со стандартной версией.