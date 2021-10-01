Раскрыты сроки выпуска первого гибкого телефона Honor

Гибкий смартфон Honor, предположительно, будет похож на Huawei Mate X2, поскольку разработка аппарата проводилась ещё до разделения двух компаний. Устройство известно внутри компании Honor как Magic X, но пока неясно, станет ли это его окончательным маркетинговым названием.

Ранее генеральный директор Honor Джордж Чжао (George Zhao) говорил, что компания работает над складным телефоном и считает, что он будет лучшим в отрасли.

Китайский инсайдер сообщил, что между аппаратами Huawei и Honor будет разница, но в чём она будет заключаться, неясно. В любом случае, скоро мы уже увидим гибкую новинку.