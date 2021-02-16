Раскрыты сроки запуска флагманского смартфона Huawei P50

Также по словам инсайдера, в серии снова будет три модели. В них будут использоваться два разных чипсета. Обычный Huawei P50 будет работать на процессоре Kirin 9000E, а модели P50 Pro и P50 Pro+ — на флагманской платформе Kirin 9000.

Помимо этого, источник утверждает, что Huawei уже определилась с внешним видом смартфонов, и они уже готовы к серийному выпуску. Отмечается, что серия принесёт новый дизайн, но что именно изменится, пока неизвестно.

Скорее всего, у моделей линейки P50 будут новая система камер, улучшенный экран и игровые возможности.