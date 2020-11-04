Раскрыты технические характеристики процессора для флагманских смартфонов 2021 года

Источник сообщил, что видел прототип платформы. По его словам, чипсет выполнен по технологии 5-нм. Он имеет одно высокопроизводительное ядро Cortex-X1, работающее на частоте 2,84 ГГц, три Cortex-A78 на частоте 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55 на частоте 1,8 ГГц.

Согласно заверениям ARM, Cortex-X1 даст 20-процентный прирост стабильной производительности по сравнению с Cortex-A78, и 30-процентный прирост пиковой производительности.

За графику в Snapdragon 875 будет отвечать GPU Adreno 660. Также чипсет позволит значительно улучшить автономность устройств.

Судя по ранним утечкам результатов Snapdragon 875 из бенчмарка AnTuTu, новая платформа будет действительно на голову выше существующих. Процессор набрал 847 000 баллов, а его предшественник выдавал максимум 663 000 баллов.