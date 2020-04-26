Раскрыты три ключевых изменения в новой фирменной прошивке Xiaomi

На каждом из трёх тизеров, перевод которых предоставил Rozetked, написан аспект системы, который подвергнется обновлению в MIUI 12. Это конфиденциальность, системные возможности и анимации. На постерах сказано, что все эти стороны прошивки будут «переработаны». В частности, MIUI 12 сможет рекомендовать развлекательный контент во время путешествий, будет напоминать о времени выезда в аэропорт, позволит создавать задачи с рабочего стола устройства. Также упоминается обновлённый тёмный режим — Dark Mode 2.0. В нём, как мы уже писали, система сама будет подбирать оттенки и контрастность.

Анонс MIUI 12 ожидается уже завтра, 27 апреля. Помимо фирменной оболочки Xiaomi покажет смартфон Mi 10 Youth Edition.