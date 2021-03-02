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Раскрыты три новых фирменных процессора Samsung для смартфонов и ноутбука
Выйдут в 2021
В сети появились слухи, что Samsung работает над тремя новыми процессорами Exynos. Причём они будут предназначены не только для смартфонов.
Об этом сообщил инсайдер под ником Ice Universe. Он сообщает, что Samsung выпустит три новых чипсета в 2021 году. Это будут процессоры серий Exynos 8xx, Exynos 12xx и Exynos 22xx.
Ожидается, что модели Exynos 12xx и Exynos 22xx будут чипсетами высшего уровня. Последний может быть той самой платформой, которая будет включать в себя графический процессор AMD. Он может дебютировать как ARM-чип для ноутбуков. Exynos 12xx может быть преемником Exynos 1080, то есть будет предназначен для смартфонов.
Ранее чипсеты Exynos критиковали за перегрев и троттлинг.