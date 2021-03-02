Раскрыты три новых фирменных процессора Samsung для смартфонов и ноутбука

Об этом сообщил инсайдер под ником Ice Universe. Он сообщает, что Samsung выпустит три новых чипсета в 2021 году. Это будут процессоры серий Exynos 8xx, Exynos 12xx и Exynos 22xx.

Ожидается, что модели Exynos 12xx и Exynos 22xx будут чипсетами высшего уровня. Последний может быть той самой платформой, которая будет включать в себя графический процессор AMD. Он может дебютировать как ARM-чип для ноутбуков. Exynos 12xx может быть преемником Exynos 1080, то есть будет предназначен для смартфонов.

Ранее чипсеты Exynos критиковали за перегрев и троттлинг.