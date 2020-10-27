Раскрыты удешевлённые «умные» часы Xiaomi

Часы имеют модельный номер RedmiWT02. Они оснащены прямоугольным цветным HD-дисплеем диагональю 1,4 дюйма. Яркость экрана будет автоматически регулироваться в зависимости от освещения вокруг. Устройство сможет круглые сутки мониторить частоту сердечных сокращений пользователя.

Xiaomi Mi Watch Lite получили батарею ёмкостью 230 мАч. У часов есть несколько фитнес-режимов. Они пока точно не известны, но можно предположить, что среди них будут бег, велосипед и т.п. Устройство также получит водозащиту: можно будет погружаться на глубину до 50 метров.

Судя по всему, Mi Watch Lite выйдут на глобальном рынке, в некоторых странах под именем Redmi Watch.