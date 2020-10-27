Телефоны
Сегодня 18:13
Раскрыты удешевлённые «умные» часы Xiaomi
Mi Watch Lite
В базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC) США обнаружили удешевлённые «умные» часы Xiaomi Mi Watch Lite. Теперь мы знаем их дизайн и характеристики.
Часы имеют модельный номер RedmiWT02. Они оснащены прямоугольным цветным HD-дисплеем диагональю 1,4 дюйма. Яркость экрана будет автоматически регулироваться в зависимости от освещения вокруг. Устройство сможет круглые сутки мониторить частоту сердечных сокращений пользователя.
Xiaomi Mi Watch Lite получили батарею ёмкостью 230 мАч. У часов есть несколько фитнес-режимов. Они пока точно не известны, но можно предположить, что среди них будут бег, велосипед и т.п. Устройство также получит водозащиту: можно будет погружаться на глубину до 50 метров.
Судя по всему, Mi Watch Lite выйдут на глобальном рынке, в некоторых странах под именем Redmi Watch.