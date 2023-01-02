Раскрыты варианты памяти смартфонов Samsung Galaxy S23

11:16, 02 января 2023
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Раскрыты варианты памяти смартфонов Samsung Galaxy S23Есть хорошая новость
Инсайдер Ahmed Qwaider рассказал, в каких вариантах памяти выйдут смартфоны серии Samsung Galaxy S23.
Фото: 91mobiles
«Прощайте, 128 ГБ», — отметил инсайдер. Дело в том, что теперь у смартфонов минимальным значением будет 256 ГБ. Автор перечислил известные ему комбинации:
- Galaxy S23 8 ГБ + 256 ГБ
- Galaxy S23+ 8 ГБ +256 ГБ
- Galaxy S23 Ultra 12ГБ + 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ.
Инсайдер похвалил Samsung за такое решение.