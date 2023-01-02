Раскрыты варианты памяти смартфонов Samsung Galaxy S23

«Прощайте, 128 ГБ», — отметил инсайдер. Дело в том, что теперь у смартфонов минимальным значением будет 256 ГБ. Автор перечислил известные ему комбинации:

Galaxy S23 8 ГБ + 256 ГБ

Galaxy S23+ 8 ГБ +256 ГБ

Galaxy S23 Ultra 12ГБ + 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ.

Инсайдер похвалил Samsung за такое решение.