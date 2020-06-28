Раскрыты внешность и производительность нового смартфона Honor с огромным экраном

Как пишет GSMArena, Honor X10 Max 5G засветился в базе GeekBench. Согласно этим данным, устройство будет работать на процессоре Dimensity 800. Оно получило 539 баллов в одноядерном тесте, что помещает X10 Max 5G чуть ниже телефонов на Snapdragon 765G, например, Moto Edge и LG Velvet. В многоядерном тесте Honor X10 Max 5G набрал внушительные 2186 баллов. Тут он обходит указанных выше конкурентов.

Напомним, новый смартфон Honor будет оснащён большим 7,09-дюймовым дисплеем. На то у него и указано «Max» в названии. На утёкших в сеть фото, к сожалению, экран не видно, но зато можно хорошо разглядеть заднюю панель.