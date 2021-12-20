Раскрыты возможности камеры следующего флагманского смартфона Samsung S22 Ultra

Информацией поделился инсайдер Ice Universe. По его словам, Galalxy S22 Ultra будет делать более качественные и детализированные фотографии за счёт использования нового режима повышения качества изображения, основанного на технологиях искусственном интеллекте. Это поможет улучшить чёткость, цвета и яркость. Всё это позволит раскрыть истинный потенциал 108-мегапиксельного сенсора.

Также сообшается, что Galaxy S22 Ultra будет предлагать режим макросъёмки через свою 108-мегапиксельную основную камеру.

Запуск новинки ожидается в феврале 2022 года.