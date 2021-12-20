Раскрыты возможности камеры следующего флагманского смартфона Samsung S22 Ultra

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Раскрыты возможности камеры следующего флагманского смартфона Samsung S22 UltraВозможно, он будет лучшим камерофоном
Согласно слухам, новый Samsung Galaxy S22 Ultra будет оснащён 108-мегапиксельным основным датчиком, как и его предшественник Galaxy S21 Ultra. Тем не менее, у новинки будут новые функции, которые могут сделать её лучшим камерофоном на сегодняшний день.
Информацией поделился инсайдер Ice Universe. По его словам, Galalxy S22 Ultra будет делать более качественные и детализированные фотографии за счёт использования нового режима повышения качества изображения, основанного на технологиях искусственном интеллекте. Это поможет улучшить чёткость, цвета и яркость. Всё это позволит раскрыть истинный потенциал 108-мегапиксельного сенсора.
Также сообшается, что Galaxy S22 Ultra будет предлагать режим макросъёмки через свою 108-мегапиксельную основную камеру.
Запуск новинки ожидается в феврале 2022 года.
Источник: Gizmochina