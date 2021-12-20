Телефоны
Сегодня в 17:58
1 мин.

Раскрыты возможности камеры следующего флагманского смартфона Samsung S22 Ultra

Возможно, он будет лучшим камерофоном
Согласно слухам, новый Samsung Galaxy S22 Ultra будет оснащён 108-мегапиксельным основным датчиком, как и его предшественник Galaxy S21 Ultra. Тем не менее, у новинки будут новые функции, которые могут сделать её лучшим камерофоном на сегодняшний день.
Раскрыты возможности камеры следующего флагманского смартфона Samsung S22 Ultra

Информацией поделился инсайдер Ice Universe. По его словам, Galalxy S22 Ultra будет делать более качественные и детализированные фотографии за счёт использования нового режима повышения качества изображения, основанного на технологиях искусственном интеллекте. Это поможет улучшить чёткость, цвета и яркость. Всё это позволит раскрыть истинный потенциал 108-мегапиксельного сенсора.

Также сообшается, что Galaxy S22 Ultra будет предлагать режим макросъёмки через свою 108-мегапиксельную основную камеру.

Запуск новинки ожидается в феврале 2022 года.

Источник: Gizmochina
Новости партнеров
Новости партнеров