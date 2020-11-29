ferra.ru
Телефоны
Сегодня 15:03

Раскрыты все цвета грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S21

Будут любопытные сочетания
В сети появились новые рендеры грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S21. Они раскрыли все цвета, в которых выйдет устройство. Анонс его, кстати, ожидается в январе 2021 года.

Рендерами поделился инсайдер Kero Kim из Южной Кореи. Представление о дизайне смартфона мы уже имеем благодаря старым утечкам. У него будет характерный блок камеры и экран с вырезом посередине сверху под фронтальную камеру. Рендеры показывают, что смартфон выйдет в цветах: чёрный, фиолетовый, серый, золотой, персиковый. Золотой, пожалуй, выглядит интереснее всего: блок камеры у него отличается по цвету от задней крышки.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото: Kero Kim

Напомним, смартфон Galaxy S21 будут использовать в качестве аппаратной основы и Qualcomm, и Exynos. Базовая модель будет поставляться с батареей на 3880 мАч.