Раскрыты все цвета грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S21

Рендерами поделился инсайдер Kero Kim из Южной Кореи. Представление о дизайне смартфона мы уже имеем благодаря старым утечкам. У него будет характерный блок камеры и экран с вырезом посередине сверху под фронтальную камеру. Рендеры показывают, что смартфон выйдет в цветах: чёрный, фиолетовый, серый, золотой, персиковый. Золотой, пожалуй, выглядит интереснее всего: блок камеры у него отличается по цвету от задней крышки.