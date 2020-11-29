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Раскрыты все цвета грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S21
Будут любопытные сочетания
В сети появились новые рендеры грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S21. Они раскрыли все цвета, в которых выйдет устройство. Анонс его, кстати, ожидается в январе 2021 года.
Рендерами поделился инсайдер Kero Kim из Южной Кореи. Представление о дизайне смартфона мы уже имеем благодаря старым утечкам. У него будет характерный блок камеры и экран с вырезом посередине сверху под фронтальную камеру. Рендеры показывают, что смартфон выйдет в цветах: чёрный, фиолетовый, серый, золотой, персиковый. Золотой, пожалуй, выглядит интереснее всего: блок камеры у него отличается по цвету от задней крышки.
Напомним, смартфон Galaxy S21 будут использовать в качестве аппаратной основы и Qualcomm, и Exynos. Базовая модель будет поставляться с батареей на 3880 мАч.