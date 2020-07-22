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Раскрыты все характеристики флагманского Samsung Note 20 Ultra до анонса

Он состоится 5 августа
5 августа состоится Galaxy Unpacked 2020, на котором Samsung представит новые смартфоны. Однако источники раскрыли все характеристики флагманского Samsung Note 20 Ultra до анонса.

Информация появилась на немецком ресурсе WinFuture. Если она правдива, то Galaxy Note 20 Ultra получит 6,9-дюймовый дисплей AMOLED Infinity-O с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Разрешение его составит 3200 × 1440 пикселей. В отверстии в экране установят селфи-камеру на 10 Мп.

Что касается основной камеры, то в неё будут включены датчики на 108 Мп (с оптической стабилизацией), 12 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль). Оптический зум тут будет пятикратный, а Space Zoom — 50-кратный.

Смартфон будут продавать либо с процессором Snapdragon 865 Plus, либо с Exynos 990. Всё будет зависеть от рынка продаж. Объём оперативной памяти LPDDR5 будет равен 12 ГБ, а постоянной — 256 и 512 ГБ.

Galaxy Note 20 Ultra поддерживает Wi-Fi 802.11ax (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5, 5G, имеет модуль NFC. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, есть поддержка быстрой 45-Вт зарядки.

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