Раскрыты все характеристики флагманского Samsung Note 20 Ultra до анонса

Информация появилась на немецком ресурсе WinFuture. Если она правдива, то Galaxy Note 20 Ultra получит 6,9-дюймовый дисплей AMOLED Infinity-O с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Разрешение его составит 3200 × 1440 пикселей. В отверстии в экране установят селфи-камеру на 10 Мп.

Что касается основной камеры, то в неё будут включены датчики на 108 Мп (с оптической стабилизацией), 12 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль). Оптический зум тут будет пятикратный, а Space Zoom — 50-кратный.

Смартфон будут продавать либо с процессором Snapdragon 865 Plus, либо с Exynos 990. Всё будет зависеть от рынка продаж. Объём оперативной памяти LPDDR5 будет равен 12 ГБ, а постоянной — 256 и 512 ГБ.

Galaxy Note 20 Ultra поддерживает Wi-Fi 802.11ax (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5, 5G, имеет модуль NFC. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, есть поддержка быстрой 45-Вт зарядки.