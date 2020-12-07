Раскрыты все характеристики недорогого смартфона Nokia до анонса

Как пишет GSMArena, новый Nokia будет доступным смартфоном среднего уровня. В качестве аппаратной основы у него выступит процессор Snapdragon 662. Оперативной памяти у устройства будет 4 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Можно будет расширить до 256 ГБ с помощью microSD.

Nokia 5.4 будет оснащён 6,39-дюймовым экраном разрешением 720p. Селфи-камера тут будет 16-Мп. Основная камера получит датчики на 4 Мп, 5 Мп (ультраширик) и два по 2 Мп.

Смартфон будет питать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Будет поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Также Nokia 5.4 получит порт USB-C и 3,5-мм разъём для наушников.