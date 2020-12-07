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Раскрыты все характеристики недорогого смартфона Nokia до анонса
Получится простенькая модель
Новая недорогая модель Nokia 5.4 уже получила сертификацию Федеральной комиссии по связи (FCC) США, а это значит, что смартфон близок к выходу. В сети уже есть все его характеристики.
Как пишет GSMArena, новый Nokia будет доступным смартфоном среднего уровня. В качестве аппаратной основы у него выступит процессор Snapdragon 662. Оперативной памяти у устройства будет 4 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Можно будет расширить до 256 ГБ с помощью microSD.
Nokia 5.4 будет оснащён 6,39-дюймовым экраном разрешением 720p. Селфи-камера тут будет 16-Мп. Основная камера получит датчики на 4 Мп, 5 Мп (ультраширик) и два по 2 Мп.
Смартфон будет питать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Будет поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Также Nokia 5.4 получит порт USB-C и 3,5-мм разъём для наушников.