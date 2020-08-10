Раскрыты «живое» фото и производительность юбилейного флагмана Xiaomi
Что касается фотографии, то она была опубликована на портале утечек Slashleaks. На снимке можно увидеть верхнюю часть смартфона. Она похожа на то, что изображалось ранее на рендерах: четыре модуля камеры, один из которых перископный со 120-кратным увеличением. Цвет корпуса устройства переливается, его можно охарактеризовать как светло-голубой.
Помимо этого Xiaomi Mi 10 Ultra «засветился» в бенчмарке Geekbench. Смартфон прошёл в базе под модельным номером M2007J1SC. Он набрал 901 балл в однопоточном тесте и 3275 баллов в многопоточном. Примерно такие же результаты демонстрируют и другие смартфоны на процессоре Snapdragon 865+. Бенчмарк также показал, что Xiaomi Mi 10 Ultra получит 16 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 10.