Раскрыты «живое» фото и производительность юбилейного флагмана Xiaomi

Что касается фотографии, то она была опубликована на портале утечек Slashleaks. На снимке можно увидеть верхнюю часть смартфона. Она похожа на то, что изображалось ранее на рендерах: четыре модуля камеры, один из которых перископный со 120-кратным увеличением. Цвет корпуса устройства переливается, его можно охарактеризовать как светло-голубой.