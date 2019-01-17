Рассекречен дизайн флагманского смартфона Xiaomi Mi 9

В сети появились новые рендеры готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, пока не представленного производителем официально.

Рендеры показывают основные особенности дизайна — почти совсем отсутствующие рамки экрана, каплевидный вырез, тройную основную камеру на задней панели. Сканера отпечатков пальцев не видно на корпусе, он будет встроен под дисплей смартфона.