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Сегодня 12:08

Рассекречен дизайн нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10

Он получит необычное для Note расположение камер
Инсайдер Вениамин Гескин (Ben Geskin) показал изображения нового Samsung Galaxy Note 10.

Изображения он создал на основе известной на сегодняшний день информации о смартфоне. Так в сети уже знают, что тройная основная камера Galaxy Note 10 будет расположена вертикально, а не горизонтально, как у модели предыдущего поколения. Фронталка тоже «подвинется», и окажется в центре верхней части экрана. Гескин решил создать две версии изображения передней панели смартфона, которые различаются количеством датчиков для селфи-камеры.

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Фото: Geskin

Также по изображениям видно, что верхняя и нижняя рамки экрана Note 10 будут гораздо тоньше, чем у предшественника.

Интересно, что другой инсайдер Ice Universe сегодня написал в твиттере о том, что самый креативный смартфон Samsung ещё только выйдет во второй половине года. И это будет далеко не Note 10.

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