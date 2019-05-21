Рассекречен дизайн нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10

Изображения он создал на основе известной на сегодняшний день информации о смартфоне. Так в сети уже знают, что тройная основная камера Galaxy Note 10 будет расположена вертикально, а не горизонтально, как у модели предыдущего поколения. Фронталка тоже «подвинется», и окажется в центре верхней части экрана. Гескин решил создать две версии изображения передней панели смартфона, которые различаются количеством датчиков для селфи-камеры.
Также по изображениям видно, что верхняя и нижняя рамки экрана Note 10 будут гораздо тоньше, чем у предшественника.
Интересно, что другой инсайдер Ice Universe сегодня написал в твиттере о том, что самый креативный смартфон Samsung ещё только выйдет во второй половине года. И это будет далеко не Note 10.