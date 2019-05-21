Рассекречен дизайн нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10

Также по изображениям видно, что верхняя и нижняя рамки экрана Note 10 будут гораздо тоньше, чем у предшественника.

Интересно, что другой инсайдер Ice Universe сегодня написал в твиттере о том, что самый креативный смартфон Samsung ещё только выйдет во второй половине года. И это будет далеко не Note 10.