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Рассекречен дизайн новой недорогой модификации Honor 20

Компания называет смартфон идеальным для молодёжи
В сети опубликовали подборку изображений ещё не анонсированного смартфона Huawei под брендом Honor. Это одна из версий Honor 20.

На изображениях представлены только, собственно, задние панели устройства. По ним понятно, что датчиков изображения в камере будет несколько, скорее всего, три. Расцветка панелей градиентная.

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Фото: Mukul Sharma

Некоторые предполагают, что смартфон получит название Honor 20 Lite, однако проблема в том, что под таким именем на глобальных рынках компания уже продаёт аппарат, известный в Китае как Honor 20i. Поэтому многие склоняются к версии, что новинка будет называться Honor 20 Youth Edition. К тому же, бренд, судя по всему, позиционирует новое устройство как молодёжное. Отсюда и градиентные расцветки.

Ранние утечки показали, что Honor 20 Youth Edition получит основной датчик изображения на 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой 20-ваттной зарядки.

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