Рассекречен дизайн новой недорогой модификации Honor 20

Некоторые предполагают, что смартфон получит название Honor 20 Lite, однако проблема в том, что под таким именем на глобальных рынках компания уже продаёт аппарат, известный в Китае как Honor 20i. Поэтому многие склоняются к версии, что новинка будет называться Honor 20 Youth Edition. К тому же, бренд, судя по всему, позиционирует новое устройство как молодёжное. Отсюда и градиентные расцветки.

Ранние утечки показали, что Honor 20 Youth Edition получит основной датчик изображения на 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой 20-ваттной зарядки.